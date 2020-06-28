衛視中文台《一袋女王》日前邀請余皓然、夏宇童、阿諾、佩佩及哈孝遠上節目分享自己遇到選擇障礙時有多天人交戰。哈孝遠交女友選擇障礙，後來經朋友介紹後認識一個女生，卻發現這個女生太黏人，電話常常一打就是十個未接來電起跳，詢問朋友之後才發現那個女生之前也是黏了朋友一陣子，這才驚覺自己被「抓交替」，而哈孝遠講到這一段時驚覺老婆瑄瑄抱著兒子在一旁盯著，讓他不好意思的對著攝影機外的老婆說：「妳先出去啦！」笑翻眾人。余皓然則是為了幫兒子找補習班，聽了群組裡家長介紹的補習班，付了昂貴的學費，上了一個多月於浩然才發現不適合兒子，談了之後原本七、八萬的學費只能拿回三分之一，余皓然卻拖著沒處理，等想到後才發現補習班收掉了，一毛都拿不回來。

哈孝遠說跟老婆瑄瑄結婚前跟前一任女友分手後有一段空窗期，當時認識兩個女生，還在猶豫要認真把對方當女朋友，還是要談談戀愛就好，就在自己還在選擇障礙不知如何抉擇的時候，哈孝遠口中有位閱人無數的朋友就說要幫他看看。分別看過兩個人之後，好友分析第一個太嬌滴滴很明顯有公主病，如果以結婚為前提交往會完蛋。

第二個則是大方活潑但是跟每個人男生都可以玩得很開心，還問哈孝遠如果以結婚為前提敢娶嗎，哈孝遠一聽很有道理，好友說因為反正是空窗期就不要急，還說如果有遇到好的女生再幫他介紹。過兩個禮拜，對方就約哈孝遠出門說有女生要介紹他認識，女生身高158公分加上皮膚白皙剛好是他的菜，於是哈孝遠就約女生唱歌約會，當晚送女生回家時，女生在車上還要哈孝遠明早記得叫她起床，哈孝遠聽聽也就不以為意。

沒想到哈孝遠隔天工作到12點多一看手機發現有27通未接來電，加上訊息唸哈孝遠怎麼沒有叫她起床，害她遲到等等等，過了三天哈孝遠發現這個女生控制慾很強，經常傳很多的訊息，如果未接來電一定都是10通起跳，讓哈孝遠覺得壓力倍增，問了好友之後，好友回說想說他之前跟女友也是很黏，就想說介紹給他認識，哈孝遠聽了覺得怪怪的，問好友說怎麼知道那個女生很黏，好友這才吞吞吐吐的說那個女生之前也是黏了他一陣子，哈孝遠這才驚覺原來自己是被好友「抓交替了」。

余皓然說當初兒子國中要考高中想說幫他報名全科衝刺班，因為內湖實在太多補習班讓她不知道要選哪一間，只好在家長群組裡問其他媽媽，一問之下就有媽媽說某間補習班門口常掛著賀條，很多人的小孩去補習後也都考上好學校，讓余皓然心想太好了不用再選擇障礙，趕緊去補習班報名，雖然一學期學費要七、八萬，余皓然為了兒子還是付了。沒想到兒子補習一個多月後，余皓然發現他成績也沒進步，一問之下才知道原來那個補習班一班有一百多個人，太晚去還會被排到最後面坐，老師也是一直教也沒有再管聽不聽得懂。

余皓然只好跟另外一個家長求救，對方建議她補習班去談退費，再另外找家教針對兒子較弱的部分加強，余皓然馬上採納，問了補習班回覆說因為時間問題只能退三分之一，余皓然雖然有點心疼但也只能找時間再去辦退費，後來一忙之後就忘了去，等到有一天想到要去補習班，卻發現補習班因為房租問題關掉了，好不容易追問找到延續的補習班，對方回她說因為新的補習班是兩家合併，加上余皓然真的拖太久沒去處理，連當初承辦的人員都離職了，所以無法退費，連三分之一都拿不回來。本集節目將於6月29日(一)晚上11點播出。

(中時 )