印度首都新德里的近郊古爾岡一群沙漠蝗蟲布滿空中，政府已發出警告，通知官員們抱持高度戒備。當地居民指出，蝗蟲入侵15分鐘後停滿屋頂及陽台上，畫面相當可怕。據悉大批蝗蟲從5月初起，自巴基斯坦進入印度西部綿延長達7公里之後，蝗蟲現已進入5個不同地區尋找食物。

據《CNN》報導，1名男子阿圖爾卡普爾（Atul Kapur）表示，在當地上午11時30分看到蝗蟲飛進古爾岡附近，15分鐘後成千上萬隻的蝗蟲攀附在房屋的屋頂及陽台上，之後被大風吹走；他指出上一次看到這種情況已經是40年前，以前居民會用高分貝的音量嚇跑蝗蟲。

新德里勞工和發展部長戈帕爾萊（Gopal Rai）指出，所有縣長對蝗災一事都保持高度警戒，他們將以最大努力遏制蟲害；他補充說道，將部屬工作人員前來指導居民如何消滅蝗蟲，可能的有效方法有燃放爆竹、敲打鼓或是自製能發出高分貝的聲音，在音樂系統上播放高音量的音樂，藉此驅趕蝗蟲。

（圖／翻攝自@jasminesachdev9推特）

蝗蟲預警組織駐拉賈斯坦邦植物保護官員普拉卡什（Om Prakash）表示，蝗蟲已從巴基斯坦的繁殖區飛抵印度。聯合國糧食及農業組織（FAO）於6月20日表示，由於春季繁殖的成年蝗蟲持續在印巴邊界出現，因此印度在未來4個禮拜必須保持高度警惕。

沙漠蝗蟲移動速度及繁殖能力快，是最具破壞力的遷徙性害蟲之一；成年蝗蟲每天可以飛行150公里，並吃掉相當於自己體重2克的新鮮植物。在氣候變化下，東非地區爆發了數十年來最嚴重的蝗災。

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(中時電子報)