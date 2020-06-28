畢竟要迎接人高馬大的NBA球員，酒店房間的床墊自然也要用超大的。(取自Mickey Blog官推)

看來迪士尼世界做好迎接NBA本季復賽的準備了！《Mickey Blog》在28日報導，即將收納8支NBA復賽球隊的大佛羅里達人度假酒店，已在酒店四周加設鐵絲網，勢必要把酒店跟其他地區隔離開來，NBA球員特製大床也都送達了。

大佛羅里達人度假酒店即將接待這次NBA復賽數量最多的球員，包含七六人、灰熊、魔術、獨行俠、籃網、溜馬、火箭及雷霆8隊球員，這裡擁有多達163個房間，另外兩家負責接待NBA復賽球員的飯店，則是分別擁有96個房間。

在大佛羅里達人度假酒店周圍提前加設鐵絲網的作法，無疑想讓整個酒店區域，跟奧蘭多迪士尼世界的其他區域隔離開來，讓參加NBA復賽的球員、教練與工作人員保持在一個封閉環境內，只是光看鐵絲網的高度，恐怕隔離效果有限。

根據《Mickey Blog》報導，酒店工作人員正把特製大床與微波爐搬進房間內，這些床墊的長度約96英寸，也就是約2.44公尺，希望能讓身材高大的NBA球員睡得舒服，至於加設微波爐到房間內的用意，就是想讓球員可以自行打理飲食。

(中時 )