端午連假最後一天，陳其邁上午8點出現在旗山老街菜市場，現場民眾看到陳其邁，紛紛熱情地打招呼，為他加油、打氣。（林雅惠攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁在立委邱議瑩等人陪同下，前往內門紫竹寺參香祈福。（林雅惠攝）

高雄市長補選投票日將於8月15日登場，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁爭取時間拜票，28日一大早就到旗山老街市場掃街拜票，並到內門紫竹寺、南海紫竹寺及木柵教會參香祈福，陳其邁表示，目前競選團隊仍以拜訪菜市場、夜市及深入基層農村，但會隨著選舉情況做調整，是一個變形的組織。

端午連假最後一天，陳其邁上午8點出現在旗山老街菜市場，現場民眾看到陳其邁，紛紛熱情地打招呼，為他加油、打氣，不時傳出市長好的聲音，陳其邁緊握每一雙手，一再懇請、拜託選民支持。

陳其邁受訪時打趣地說，今天因為行程安排的緣故，「只能看不能吃，對我來說實在太殘忍。」

針對媒體詢問，國民黨市長補選參選人李眉蓁提出爭取2030年亞運在高雄舉辦的競選政見遭打臉，李在臉書直播道歉的看法，陳其邁為李緩頰說，「應該要多給她鼓勵」。

陳其邁說，過去他在高雄當代理市長的時候，2005年到德國路易斯堡接旗、2009年在高雄舉辦世界運動會，獲得非常寶貴的經驗，也奠定臺灣舉辦大型國際賽事的基礎；高雄非常有潛力，而且有實力來主辦大型國際比賽賽事，但爭取比賽都要從長計議、做好準備，也要規畫整個經費的籌措、場館的興建，在爭取的過程也需要全力以赴，在國際外交的現實上，體育外交可以扮演非常重要的角色，所以要一起努力。

被問到競選團隊何時公布，陳其邁表示，競選團隊會隨著選舉的情況來做調整，來因應選舉節奏，目前以拜訪、深入基層，到菜市場、夜市或是基層農民、農村；至於組織，各區都交由立委來全權負責，來督導各組織的系統，視情況來做調整。

陳競選團隊找上吳怡農，國民黨則找蔣萬安來對戰，陳其邁表示，蔣是他在立法院的同事，也是好朋友，但如果認真問他，他比較喜歡吳怡農，他笑說，上次有幫吳助選，吳怡農不是長得帥而已，對國際事務、國安甚至資安問題都有非常深入的了解，是民進黨非常看好、也非常實實在在做事情的人，他個人非常喜歡吳，但在這裡不能說「我愛吳怡農」，希望他多到高雄，有很多年輕朋友都非常喜歡農農，「我也不錯啦！」

陳其邁不忘提醒記者說，「我也不錯！」這句一定要寫上去！

陳其邁在立法委員邱議瑩及高雄市議員林富寶、黃文益陪同下，也分別前往內門紫竹寺、南海紫竹寺參香，並出席木柵教會的禮拜活動，過程中受到信眾歡迎，紛紛爭相合照。

(中時 )