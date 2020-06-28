韋禮安暌違四年推出新專輯《Sounds of My Life》，日前化身超級奶爸造訪《欸你這週要幹嘛》，他此次任務是照顧這家人的寶貝小珍珠，起初小珍珠在最愛的媽媽不在身邊的情況下，韋禮安拼命餵食小珍珠愛吃的米餅，暫時hold住小珍珠的情緒，不過當小珍珠吃飽卻找不到媽媽後，整個情緒崩潰，哭到韋禮安一度慌了手腳，失控緊急呼喚家人出手幫忙，好不容易才控制哭翻的小珍珠，被問：「想生小孩嗎？想生幾個？」他脫口而出：「立刻結紮！」

韋禮安《欸你這週要幹嘛》裡親手做副食品、對小嬰兒彈吉他唱歌和說故事的溫柔模樣，被網友大讚：「好想有這樣的帥爸爸！」事後他笑說：「照顧小珍珠大概是我這次宣傳通告最難的課題，我當下真的有點崩潰，當爸媽好難！」這次宣傳期，韋禮安與多位不同屬性的Youtuber合作，他說：「這和以前是很不同的方式，更考驗隨機應變的能力，不過也因此更能展現真我讓大家看見。」後續收到的反饋遠超出預期，身為貓奴的他與網紅貓豆漿互動點擊已破百萬。

韋禮安新專輯宣傳從3月中起跑至今，上足各大媒體共108個通告，其中5月幾乎天天工作超過12小時，他笑說：「我真的不曉得我5月是怎麼過完的。」新專輯在實體和數位成績都創下佳績，發片2個月，上周還重新登上博客來專輯榜的冠軍。宣傳期間他拍攝的帥照連發不停，近日有粉絲索性用他的照片玩起當紅手機軟體Face App，讓他變身美女，網友直說像Hebe、楊丞琳、蘇慧倫，韋禮安幽默地說：「我果然是適合P圖的男人！」由於近期疫情趨緩，韋禮安決定將於7月11日分別在誠品台中中友店及誠品高雄大百店舉辦「禮上網來巡迴音樂會」，詳情請上索尼音樂官方臉書粉絲團查詢。

韋禮安與各大Youtuber合作回響熱烈。（The Orchard提供）

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