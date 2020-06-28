微信作為一款大陸國民App，月活躍用戶高達11億，進而產生巨大的流量池和生態，在肥沃的生態中，誕生了諸如微信MCN、微商、微店等商業場景，讓一些創業者獲得了豐厚的回報。除此之外，微信背後還隱藏著一些鮮為人知的產業，比如「養號賣號」的生意，經過10多年的發展，已經造就出一個龐大的商業生態，甚至從早期QQ起家的人，至今身家千萬的也有。

今年6月，微信開放微信號可以1年一修改的功能，這對於「養號人」來說是一次難得機會，可把手裡的囤積的微信靚號，賣給那些想要靚號，但卻註冊不到靚號的買家。這也導致最近「養號人」的朋友圈中，多了許多遷移微信號，或者直接代註冊微信號的生意，一單在80至150元人民幣之間。

據大陸Tech星球報導，這產業鏈上的商機操作，主要是透過大量開通短影片微信號，搶注極品微信號暱稱，例如行業詞、城市名等，再倒賣給營運買家，或者通過自身所掌握的成百上千個微信號，為短影片微信號的營運提供刷粉業務，從中賺錢豐厚利潤。

(旺報 )