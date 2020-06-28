民眾黨日前徵召親民黨高市議員吳益政，為高雄市長補選候選人，今成立競選總部，在幾位民眾黨立委陪同下，宣布由立委蔡壁如擔任總幹事、民眾黨團秘書長謝立功領軍競選總部秘書處。但網友看完卻建議，應該找親民黨主席宋楚瑜助選。

吳益政今（28日）成立競選總部時表示，自己過去有擔任十年的立法院助理資歷，再到高雄市擔任5屆近18年的議員，過去這段時間，兩度感謝親民黨以及宋楚瑜主席給他機會從政，在他年輕沒有錢、沒有背景時願意給他機會。但去年民眾黨出現後，一年來他與民眾黨接觸感到理念更為相近。

今天一併出席的民眾黨秘書長謝立功則指出，高雄多年來沒有進步，二十年來由民進黨長期執政，前年給了國民黨一次機會，可惜卻被市民罷免，這也是民眾黨和人民新的機會和選擇。

相關資訊被轉至PTT論壇引起討論，網友wupaul認為，由蔡壁如委員擔任總幹事非常的不錯，因蔡的戶籍在高雄，也算是個高雄人，總幹事由高雄人擔任，可以看出，吳的整個團隊都是為了高雄。

但也有網友建議，「說真的，怎麼不請宋楚瑜幫忙來輔選？如果宋楚瑜當總幹事絕對是很大助力」、「還可以啦，蔡壁如至少知道《財劃法》對高雄不公」。

PTT網友留言。(圖/翻攝 PTT論壇)

宋楚瑜過去2016年總統大選得票，獲得157萬多票，而在今年2020總統大選，藍綠夾擊下，也獲得60餘萬票，仍有一定實力。

(中時電子報)