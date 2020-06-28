時代力量貼文 (翻攝時力中央黨部臉書)

時力中央黨部近日於臉書發出聲明表示，立院將自下周起召開臨時會，應先優先處理廢除考監兩院、華航及護照正名、《港澳條例》第18條等，而有關仍未達成共識的《國民參審制》，這樣重大爭議的司法改革，請執政黨不要強渡關山在臨時會排入。

時力指出，攸關台灣重大司法改革的國民參審制及陪審制，在歷經民間司法改革基金會及台灣陪審團協會等170個民間團體所組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」與執政黨六次協商後，最終仍未能達成共識，顯示社會對於司法制度如何改革仍有重大分歧。

時力主張推動台灣司法改革朝《刑事陪審制》修法，且時力立院黨團總召邱顯智也已多次強調讓人民參與司法之必要性，時力版本的陪審制最大特色為貼近台灣民情與刑事訴訟制度，由9名陪審員組成之陪審團「獨立決定」被告是否有罪，法官則負責量刑部分，適用案件則為最輕本刑3年以上有期徒刑。

時代力量呼籲，目前具重大爭議的司改案，請執政黨黨團傾聽民意、謹慎三思，並應與在野黨團及民團持續加強溝通，不宜馬上處理。

(中時 )