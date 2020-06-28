後龍鎮南勢山過去普遍栽種蕗蕎，成為當地特產。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌新自體驗手作醃漬蕗蕎。〔謝明俊攝〕

蕗蕎還可搭配多種食村，作出創意料理。〔謝明俊攝〕

徐耀昌推薦南勢山蕗蕎是健康好食品。〔謝明俊攝〕

後龍鎮南勢山、中和等2個社區因地勢偏高，缺乏水源，傳統農作都以耐旱作物為主，其中包括傳統美味小菜─蕗蕎，每年6月是蕗蕎收成季節，南勢山社區特別在28日上午舉辦「蕗蕎節」活動，苗栗縣長徐耀昌親自到場推廣美味可口的醃蕗蕎，以及由蕗蕎製作出來的創意美食，希望大家吃得更健康。

蕗蕎是國內許多農村的傳統小菜，以往多半是以糖醋水醃漬後食用，在夏天炎熱時節，有助於開胃解膩之效，後龍鎮南勢山社區以往就因種植許多蕗蕎聞名，近年來為了推廣這項傳統美味小菜，因此舉辦「蕗蕎節」來介紹更多蕗蕎吃法給民眾參考。

苗栗縣政府農業處休閒農業科科長許家興就指出，蕗蕎因生性堅靭，生長期間並不需要噴灑農藥，蕗蕎本身含有琉礦化合物、類黃粡醇以及固醇類，有增進食慾、幫助消化等效果，蕗蕎頭所含非溶性食物纖維是所有食用植物之冠，除了蕗蕎的鱗莖可以醃漬食用外，蕗蕎的嫩莖葉也可炒或生食。

南勢山社造推廣協會，就研究發展出來多項蕗蕎料理，例涼拌蕗蕎、蕗蕎烘蛋等，蕗蕎嫩葉也可像珠葱一樣，與豬肉等多項食材併炒，口感非常香脆。

苗栗縣長徐耀昌28日上午親自前往南勢山嶺尾聚落活動廣場，參加今年南勢山社區蕗蕎節活動，徐耀昌除了親自體驗製作醃蕗蕎外，也向民眾大力推薦南勢山的蕗蕎，希望讓大家能吃得更健康。

(中時 )