高雄市親民黨籍議員吳益政，代表民眾黨參選高雄市長，今（28）日競選總部成立。吳益政細數自己過去如何參與並推動高雄市的改變，希望能透過市長補選，解決高雄人的問題，強調「市長不是目標，只是工具」。

吳益政在臉書提起過去在立法院，擔任國會助理長達10年，就在處理空污問題，當時透過附帶決議設立的空污費規定，至今還在執行中，後來回高雄選議員，18年來持續推動高雄進步，不管市長是誰、哪個政黨，態度始終如一，就是提出問題、尋找解方。

包括建置高雄自行車道、推動綠建築自治條例、公立醫院轉型長照醫院、推動輕軌、爭取勞健保改為中央負擔、鐵路地下化鳳山段與高雄段同步施工、協助氣爆善後等，吳益政表示，一個議員能推動、參與這麼多改變，不是自己多厲害，而是懂得跟立場與角色各異的人合作，當大家放下對立，一起為站在高雄的角度努力，可以發揮多大的力量。

2018年吳益政一度打算參加高雄市長選舉，努力了四個月，最後含淚退出，當時深刻感受到孤軍奮戰的艱辛和無奈。吳益政說，當時民進黨在高雄已連續執政20年，原本深受市民肯定的市府，逐漸變得傲慢，也產生不少弊端和鬥爭，在這樣的情況下，選民把票投給國民黨，並不是喜歡國民黨，而是期待一個不同的選擇，結果國民黨並沒有珍惜機會，最終遭罷免，才又有了這次補選機會。

這屆議員是吳益政第五屆任期，他提到，2002年親民黨給他機會，順利當選，至今還銘感五內，即便後來國親復合，大部分黨員歸隊，也還是堅持黨籍，除感謝親民黨外，也提醒自己不忘初衷。

近兩年，吳益政依然在地方和中央，不分黨派尋求合作機會，過去和兩位時代力量議員，在市政上多有合作，在涉及中央權責的部分，則和民眾黨互動良好。

這段時間，民眾黨的立委們，花了很多時間心力聆聽吳益政的訴求，了解高雄的議題，如財政、產業選擇與環境永續，具體如中崎有機農場的保存、中油高雄煉油廠舊址的規劃，在高雄市長的補選上，民眾黨也持相當開放的態度，柯主席甚至對他說：「藉參選平台把你的理念好好講清楚就好。」這是也是他最終決定接受民眾黨徵召的原因。

吳益政表示，宣布參選以來，一直強調「政黨只是容器，重點在於內容」，這場選舉屬於高雄人，目標是要解決高雄人的問題，也謝謝民眾黨願意一起參與。

(中時電子報)