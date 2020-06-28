汙水下水道是都市現代化程度重要指標，亦為改善都市汙染及環境衛生、減低河川汙染、提高國民生活品質，提升水資源再利用的具體措施；台中市目前共有11座水資源回收中心，市府應加快腳步開辦各系統集汙區汙水下水道用戶接管率，方能回應29區市民需求，提升生活品質。

傳統聚落房子的糞水、尿水等汙水都排入周遭溝渠，今年2月間香港發生疑似新冠肺炎經糞管傳播事件，香港專家發現住低層的患者自行改裝排氣管，與下水道沒有密封，推測可能讓病毒有機會回到廁所造成汙染，不排除是病毒透過糞管傳播，讓傳統聚落民眾聞之色變。

水利局表示，台中市人口數超過280萬人共97萬餘戶，以往用戶接管大都著重前巷接管，僅能完成6成的接管率；後巷因有增建物阻礙無法接管，汙水直接排入側溝讓後巷環境骯亂惡臭。市府為改善環境，致力推動後巷強制接管，未來6年內將努力增加至35萬戶。

水利局指出，未來將加快市區、豐原、太平、大里區等汙水建設腳步外，將開辦台中港特定區、烏日及谷關區汙水系統；各新建住宅興建階段用戶排水設備審查區域，7月起將由現行須提報的11區，再增加豐原、烏日、大里、太平、潭子、沙鹿、龍井、梧棲等8區，提前指定新建物汙水排放方向，從源頭管制提升大台中汙水用戶接管工程效率。

水利局強調，期透過台中市汙水下水道建設與營運管理線上整合服務，提供市民更完整的汙水接管工程相關資訊；秉持「服務零時差，接管看得見」理念，快速且有效地回應市民需求，邁向新世代汙水接管查詢新紀元。

(中時 )