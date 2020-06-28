女星謝忻與「浩角翔起」已婚成員阿翔去年6月被拍到當街激吻，婚外情曝光重創形象，而男方道歉並獲老婆原諒後很快回歸工作崗位，然謝忻卻被踢出原節目，沉寂多時，日前還被發現在咖啡廳打工，而斷開阿翔1年，謝忻的演藝工作終於有了明顯起色，她po出戶外照，回歸最愛的外景工作。

有別於阿翔的迅速回歸，謝忻因婚外情導致演藝工作近乎停擺，甚至跟原東家解約，除了積極尋求工作機會外，也努力健身，1年過去，她的身材有了很大的變化，謝忻今在臉書打卡po照，寫下：「我，是一輩子的外景人，艷陽下睽違已久的外景人生，內心深處再次被喚起的外景魂！」，確定重啟「外景人生」。

謝忻在東澳象鼻岩海岸打卡，宣告重新成為「外景咖」，與此同時放送粉絲福利，曬出穿著鮮豔圖騰比基尼的辣照，身形因健身變得纖細有線條的她，襯托「胸前風光」更加雄偉，讓網友驚艷不已，直呼「超大的…我說太陽」、「太胸狠」，還笑稱王少偉應該以儲存謝忻性感照，要女方變美了趕快出擊，「快點跟少偉求婚吧」。

(中時電子報)