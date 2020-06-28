座落於三義鄉的林務局「火炎山生態教育館」於今年6月正式通過環保署認證後，苗栗縣環保局將它列為縣內第11處環境教育場所，是目前國內少見針對自然地景所設置的展示解說教育館，提供民眾瞭解火炎山自然保留區內崩塌斷崖地理景觀、原生植物林與在地生物生態環境。

環保局目前指定的10大環境教育場所，包括了通霄飛牛牧場，迴鄉有機驛站、竹南BOT垃圾焚化廠、大湖鄉四份水土保持戶外教室、台灣蠶蜂昆蟲教育園區、西湖渡假村、雪霸國家公園、苑裡華陶窯、台灣客家文化館、台灣油礦陳列館等。

第11座的環場教育場所─「火炎山生態教育館」館內設有介紹火炎山的常設展區，提供來訪遊客瞭解火炎山特殊地景、氣候及生態。另有石虎小型常設展，讓來訪民眾認識苗栗地區明星物種。

此外，該館每年根據有趣議題或主題，設立環境教育特展區，不定時更新展覽內容，以及視聽教室提供各式生態影片欣賞等。透過館內解說及環境教育推廣活動搭配環境教育課程，提供一般民眾及各級學校做為地質地景及生態保育的教學場所，同時成為前往三義地區遊客的一個知性旅遊景點。

(中時 )