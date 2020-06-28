女星岳庭旅居泰國普吉島多年，她的13歲兒子小兒子Cookie日前因被蚊蟲咬傷，導致蜂窩性組織炎，惡化成敗血症心肌炎、肺積水，情況一度危急，所幸搭乘醫療專機轉院到曼谷醫院治療後，Cookie狀況已穩定，岳庭也發文向外界報平安「Cookie病情穩定進步，可以轉普通病房了」。

岳庭的小兒子因蜂窩性組織炎一度病危，看著兒子吐血、醫生診斷孩子心臟不好，讓岳庭快崩潰，所幸經過治療後，Cookie狀況已穩定，岳庭今（28日）則在臉書發文報平安，透露病情穩定進步，可以轉普通病房「只要能轉出ICU病房就代表沒有即時的生命危險」。

岳庭回憶這幾天的煎熬，直呼是驚悚回憶，看著兒子在鬼門關前走一遭，也讓岳庭不禁感嘆：「這7天每天一醒來就先掉淚，好怕在這惡夢醒不過來」，儘管岳庭喊好累、好餓，她仍掛心孩子，直呼：「兒子沒事..就好」。

(中時電子報)