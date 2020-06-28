北半球進入夏天用油旺季，且石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）承諾7月減產量將維持5、6月執行大規模協議水準，帶動國際原油價格持穩上揚，國內油價也跟進續漲。中油、台塑化宣布，國內各式汽、柴油價格每公升各漲0.3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.4元。

此外，台塑化29日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升22元、95無鉛汽油每公升23.4元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.2元。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價從每桶40.76美元上漲至42.01美元，臺幣兌美元匯率升值0.049元，國內油價依公式計算漲幅為2.32％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及0.9元。經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油僅各調漲0.3元；另0.5元及0.6元皆由中油吸收。

美國石油協會月報統計，因對抗疫情的居家令逐漸放鬆，2020年5月美國石油需求量為1,620萬桶/日，月增14％，但仍年減20％；其中，增長約80％來自汽油需求回升。航空煤油需求持續下滑，5月需求降至50萬桶/日，月減20％，年衰退72.3％，創1967年4月來新低。

美國汽車協會報告表示，6月22日全美普通汽油平均零售價格為每加侖2.13美元，較前週上漲3美分。雖然經濟重啟以及夏天的到來將帶動需求，但疫情揮之不去仍令民眾對出遊有所顧忌，預期零售汽油均價的回升速度將會放慢。

(工商 )