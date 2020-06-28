林佳龍的X話排行榜！｜巧巧聊芯事

端午連假車潮湧現，國道更是嚴重塞車，對此交通部長林佳龍受訪時表示，民眾應該當個聰明的用路人、懂得趨吉避凶。此話一出引起反彈，台北市議員徐巧芯也直呼「現在是在教訓民眾出遊嗎？」並整理出林佳龍的失言排行榜。

徐巧芯表示，大家都知道端午連假塞車是正常現象，建議林佳龍應該說，疫情期間大家無法出國，連假難免會比較壅塞一些，會盡力做好我們的工作。

此外，徐巧芯也羅列出過去林佳龍失言事件，第五名是在2019年，有專家對於政府決策不滿意決定請辭，當時林佳龍說，我國的交通建設，是由少數委員決定的，這是國家發展的不正常，此話一出引起交通界學者譁然。

第四名是林佳龍在台中市長任內，要形容反課綱的年輕人為「小屁孩」時，卻口誤講成「小屁眼」。另一次是台中草悟道的電玩角色阿薩斯雕像揭幕記者會時，林佳龍稱自己小孩的英雄就是阿薩斯，引起許多玩家不滿，因為阿薩斯曾弒父，顯示林佳龍對於這個角色並不熟悉。

第三名是林佳龍在交通部長任內，觀光局副局長陳淑慧爆料因林佳龍為安插自己人馬，才把她趕走，事後林佳龍在LINE群組傳訊息說，「感謝淑慧副局長對觀光局和燈會的重大貢獻，並祝福開啟退休之後的精彩人生」。徐巧芯直言，這對對方來說其實有點消費且噁心的行為。

接著徐巧芯提到，林佳龍在台中市長任內，曾說吸菸不好，吸菸吸久了就會吸毒。她認為，這個邏輯讓人非常難以理解，當時也引發許多醫師不滿，公開反駁這樣的說法，並將這段話列為失言第二名。

第一名則是此次端午連假塞車的趨吉避凶說，徐巧芯最後喊話林佳龍，話要好好說、要謹慎的說。

不過，對於此次塞車發言惹議，林佳龍也出面滅火，在臉書表示「這兩天我的發言，引發了不少爭議。對於各界的指教，我虛心自省。唯有與同仁一起加倍努力、持續改進，以作為最由衷的回應」，坦言表達方式確實不夠精確，也願意修正，也會持續的討論、集合眾人的智慧來解決問題。

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(中時電子報)