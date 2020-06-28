民進黨新北市黨部28日舉辦第六屆執行委員暨評議委員改選，中午順利選出16席執委和9席評委，掌握議員提名權16席執委，蘇新系拿下7席，包含正國會的泛英派共拿下9席。新北市黨部主委何博文表示，他是跨越派系的主委，會做最好整合，將黨部戰力發揮到極致，讓議員席次全壘打，更要讓民進黨在新北市重返執政。

第六屆當選的執行委員有蘇新系的彭一書、翁震州、張維倩、蘇高松、邱婷蔚、林欣磊、與沈明耀；泛英派則有戴翎育、翁薛淑媛、呂學政、林銘同、曾國進、呂芳昌、李宇翔、鄭國禎、林耿邦。

第六屆評議委員共九人包含余國濱、郭振鵬、陳建智、吳阿粉、蘇益和、吳俞葶、呂孫福、林怡君、林秋福。

對選舉結果何博文指出，原本執、評委競爭非常激烈，尤其新北市這麼大的黨部，有許多聲音與不同想法，但經過溝通、協調，最後產生這些人選，展現黨的團結與整合力量。

何博文說，他是個跨越派系的主委，希望以黨的整體發展與勝選前提，全力整合，把戰力發揮到極致，不要侷限在派系思考裡面，大家都是為了人民在做事，才是最重要的。

何博文說，接下來兩年，黨部會做好與基層接觸、溝通，包括各個社團，並強化區主委功能，把基層意見整合傳達中央，也會協助中央政策宣傳，並發揮黨部輔選功能，讓議員席次全壘打，讓民進黨在新北市重返執政。

(中時 )