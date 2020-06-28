去年長榮航空空服員罷工期間，工會幹部、空姐郭芷嫣在Line群組聲稱要對機師餐點「加料」，遭長榮航空開除後，並提告違反民用航空法。日前桃園地檢署偵結，認為郭女在群組內的發言乃「插科打諢」，屬非正式閒聊，予以不起訴處分。長榮不服結果，聲請再議，台灣高檢署認為理由不足，駁回確定。

當時郭芷嫣在LINE群組中揚言「電爆」罷工到一半先下車的空姐，又說要在機師飲食中「加料」，因此被長榮開除、提告。

檢方認為，郭女的文字，雖然令人觀之不悅，但無提及針對特定航班，也沒說何種計畫、步驟、工具、施行強暴、脅迫或以其他方法危害飛航安全。

且郭女是在自己空服員的封閉型Line群組內留言，群組的對話內容，都是非正式的閒聊，多為插科打諢（俗稱「練肖話」），還有許多鬼臉、笑臉等表情符號。難認有恐嚇公眾、危害飛安的惡意，因此偵結後，給予不起訴處分。

結果出爐後，長榮航空聲請再議。台灣高檢署認為，桃園地檢署的處分沒有違誤，且長榮提供的資料並不充足，也非直接被害人，聲請再議不合法，因此駁回聲請，全案不起訴確定。

(中時電子報)