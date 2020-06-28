大陸多個旅遊平台近日陸續發佈端午旅遊市場大數據報告，顯示在端午這個上半年最後一個連假假期，儘管有北京新增疫情、全國多地降雨等情況，端午旅遊市場的遊客總量、國內旅遊收入、出行人次仍比5月同期實現一定幅度增長。據大陸文化和旅遊部數據指出，假期前兩日，全大陸累計接待國內遊客3707.7萬人次，累計實現國內旅遊收入96.6億元（人民幣，下同），超越清明小長假三天總和。

據《21世紀經濟報導》引述攜程公佈的《端午旅遊市場大數據報告》顯示，相比五一、清明，端午市場的增幅放緩，但總量依然保持增長。其中酒店、交通的出較5月增長為10％以上。機票方面，旅客端午在大陸境內出行的搜索需求和機票預訂需求已恢復至去年同期7成。其中6月24日是節前的出行高峰，6月27日是假期返程的高峰。

另外值得注意，今年端午節，遊客對高品質的高端產品、預約制度的認同度越來越高，已成為旅行市場的主流選擇。資料顯示，有近六成的旅客，預訂了高星酒店（四星和五星）產品。

而攜程端午節期間的機票數據來看，三亞、上海、成都、廣州，是出發地和目的地最高的4座城市。火車票數據的預訂資料也顯示，上海、廣州、深圳和成都是排名前列的出發地兼目的地。

(旺報 )