自從大陸CBA在20日復賽以來，浙江廣廈還沒嘗過輸球滋味，沒想到28日遭遇雙方勝差多達15場的廣州龍獅，廣廈卻徹底踢到鐵板，最後以92比100中止復賽4連勝，效力廣廈的劉錚，先發打了32分鐘，貢獻11分、5助攻與5籃板。

在這場比賽開打前，廣廈憑藉全本土陣容，拿下復賽4戰全勝，戰績來到23勝11敗、排名第3，原本以為面對本季只拿8勝26敗、排名倒數第3的廣州，應該可以順利獲勝，沒想到廣廈從首節就被壓著打，無奈吞下復賽後首場敗仗。

廣廈輸球最大關鍵在於三分球手感太差，全場三分球投29中3，先發五人的三分命中率更是難堪的零，總共三分球出手14次都告落空，其中以趙岩昊6投0中最為離譜，反觀廣廈三分球同樣出手29次，卻投進9球，兩邊優劣分明。

廣州以外援亨特26分、14籃板及7助攻表現最佳，郭凱也拿14分，鄭準13分，前4場復賽都先發上陣的中華隊主控陳盈駿，此役突然改打替補，最後打了19分鐘，投7中2，拿5分、3助攻與3籃板，似乎還不習慣改打替補的感覺。

(中時 )