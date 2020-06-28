高雄市長補選將於8月15日投票，國民黨及民眾黨都在登記截止前徵召市議員李眉蓁、吳益政參選，但知名度遠不及民進黨推出的陳其邁，陳其邁選情備受外界看好。對於高雄補選國民黨若是「老三」，資深媒體人黃創夏拋出兩問。

高雄市長補選形成「三腳督」的局面，誰將勝出成關注焦點！立法院副院長蔡其昌日前接受電台專訪表示，選舉最終還是要回歸基本面，補選看起來很簡單，不需要太過於花俏及誇張的口號，陳其邁這次相當謹慎，展現不同於上次選舉的狀態，相信只要努力展現把他在行政院努力成果，穩扎穩打展現執政能力，向高雄市民證明能穩定帶領市府施政。至於國民黨及民眾黨誰會獲得第二高票，蔡其昌認為仍會是國民黨，他說國民黨若落到第3名，事情就大條了，代表藍營在高雄可以打包了。

黃創夏在臉書指出，高雄補選國民黨若是「老三」，江啟臣是否該請辭負責？只剩幾個月的這任國民黨黨主席任期，是否要再補選一次黨主席？

網友則回應表示「我怕是黨主席被罷免」、「國民黨應該不致於落到老三這樣慘，連台灣民眾黨這樣的桃花黨都打不贏，不如就此解散算了」、「軟弱的空氣主席」、「我如果是他，不管選舉結果如何都自行下台，總比以後下台難看」、「理論上國民黨不會排第三，但實際上，等著看⋯」、「老三當成的機會很高，現任的高雄市議員內部爆炸的壓力在臨界點！到時候看看動員力道便知」。

(中時電子報)