大陸出行巨頭公司滴滴近日宣佈在上海開放自動駕駛試乘體驗，乘客可在APP內預約體驗。申請成功並通過審核後，即可在規定區域內，免費呼叫自動駕駛車輛進行試乘體驗。滴滴目前在中美兩地均有自動駕駛研發基地，已拿到包括北京、上海、蘇州等地的測試牌照。

滴滴出行創始人兼CEO程維表示，至少還會做10年持續投入的計畫。他表示自動駕駛也會給網約車司機創造新的職業和職位，包括自動駕駛安全員或數據資料標注員等。

據新華網報導，用戶可通過滴滴APP在開放道路範圍內選擇起終點，免費體驗自動駕駛服務。本次開放試乘區域為固定測試區域，路線經過汽車會展中心、辦公區、地鐵站、酒店等核心區域。

程維表示，下一步將推動自動駕駛技術進入日常生活。相信自動駕駛，可以指數級降低交通事故。未來將更多地投入到自動駕駛公司，讓普通用戶在滴滴打到無人駕駛汽車。

目前，為確保行程安全，自動駕駛測試車依相關規定配備安全員，可隨時接管車輛，應對突發情況。安全員經歷了嚴格的選拔，並需在入職後進行1到2個月的理論和實車培訓、考試，而未通過考試的安全員將被淘汰。

(旺報 )