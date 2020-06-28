105年至109年國中教育會考統計，雲林縣學生英語科成績A、B、C分布情形。（雲林縣議員李明哲提供）

105年至109年國中教育會考統計，雲林縣學生國語文成績A、B、C分布情形。（雲林縣議員李明哲提供）

105年至109年國中教育會考統計，雲林縣學生數學科成績A、B、C分布情形。（雲林縣議員李明哲提供）

105年至109年國中教育會考統計，雲林縣學生社會科成績A、B、C分布情形。（雲林縣議員李明哲提供）

雲林縣學子今年國中教育會考，各科考「C」的比率都較全國高，獲「A」比率則遠遠不及全國。教育處表示，「減C計畫」每年都持續執行，除社會科外，其他各科C的學生比例都有比前一年少。縣長張麗善表示，將檢討雲林縣的教育政策，讓孩子無論在學科或其他方面都有競爭力。

2020年教育會考國文科成績A（精熟）全國比率是20.55％，雲林縣13.35％；成績B（基礎）全國66.17％，雲林縣67.32％；成績C（待加強）全國13.28％，雲林縣19.32％。

英語科，成績A全國25.86％，雲林縣13.04％；成績B全國47.4％，雲林縣49.26％；成績C全國27.63％，雲林縣34.26％。

數學科，成績A全國22.37％，雲林13.91％；成績B全國50％，雲林縣53.39％；成績C全國27.63％，雲林縣34.26％。

社會科，成績A全國20.28％，雲林12.27％；成績B全國64.88％，雲林縣72.16％；成績C全國14.84％，雲林縣15.52％。

自然科，成績A全國15.71％，雲林縣9.04％；成績B全國62.33％，雲林縣66.92％；成績C全國21.96％，雲林縣24.03％

根據雲林縣教育處統計，2016年至2018年雲林縣學生國文科考C的比率依序是20.22％、19.37％、19.08％、18.61％。英語科39.39％、37.25％、37.53％、36.61％。數學科37.19％、34.81％、33.52％、31.54％。社會科13.18％、16.69％、16.24％、16.15％。自然科25.01％、23.98％、23.27％、23.87％。

2016年至2018年雲林縣學生國文科考A的比率是13.02％、13.76％、13.13％、13.49％。英語科11.33％、14.03％、12.52％、14.29％；數學科10.83％、14.29％、15.32％、15.2％2；社會科12.92％、11.96％、12.20％、12.01％；自然科7.35％、9.68％、9.3％、9.85％。

教育處長邱孝文表示，孩子的學習能力提升有賴學習設備加強、教師專業提升、補救教學、多元化學習、品德教育加強，減C計畫一直有進行，雲林縣也持續自辦小三至國二的學力測驗。

(中時 )