曹楊繼〈微光〉、〈機場〉MV在Youtube不到兩周時間裡接連創下破百萬的觀看紀錄後，再度推出全創作單曲〈走散〉，持續推出新歌的速度被網友大讚歌曲動聽效率高！他的新歌〈走散〉唱出昔日情人對於逝去戀情的遺憾，歌詞「說愛也太簡單，習慣變成自然」正是他自己在感情中的體會，他曾經有一位在一起5、6年的對象，在他剛出社會全心投入工作後，兩人各忙各的而漸行漸遠。

拍攝MV當天，曹楊發現導演準備了道具－酒，主動向導演提議自己想要喝一點，好讓自己可以更融入歌曲情緒中，而在拍攝過程中他隨性拿起酒杯喝了幾口，導演順勢捕捉這自然演出的畫面，為MV畫面詮釋出他在情感上的投入。

他也在公司同事建議下，自己手寫MV歌詞，他本來對自己的字很沒自信，一度想要婉拒，後來他很用心一口氣準備了近十款不同風格的手寫字體讓公司同事挑選。而他受疫情影響，一直未現身舉辦宣傳活動，他也很期待可以趕快帶著更多新歌跟大家見面。〈走散〉將於6/29 凌晨0點全面數位發行，MV將於上午11點上線。

曹楊以live band形式演出〈走散〉MV。（杰威爾音樂提供）

曹楊29日推出新歌〈走散〉。（杰威爾音樂提供）

曹楊以live band形式演出〈走散〉MV。（杰威爾音樂提供）

(中時 )