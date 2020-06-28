盧子杰自選秀節目綻放頭角，接連發行創作作品〈14〉和〈54〉後遇到新冠肺炎疫情，他近期潛心在家裡專心創作，並且陸續將DEMO發表在鼓勵音樂創作的獨立網站上面。隨著2020台北電影節的揭幕，不少人才知道原來盧子杰的哥哥是電影導演，這次參展的《斑馬魚》，就是盧子安在紐約唸書的畢業作，2019年回到台灣拍片當時，身為弟弟的盧子杰在哥哥一聲詢問下，立馬答應擔任這部短片的配樂工作，首次作電影配樂，盧子杰說：「不能用吉他真是把我苦惱死了。」

從小就是在聽音樂和看電影中長大的盧子杰和盧子安，彼此只要看到好看的電影或影集，都一定會推薦對方要去看，有時兩人也會互相模仿電影裡的對白，默契十足還維妙維肖但旁人都不知道兩人在玩什麼，兄弟倆在成長過程個性融洽；電影《斑馬魚》日前榮獲紐約市立學院電影系研究所最佳劇情短片、最佳攝影與美國國家評論協會年度學生榮譽獎，盧子安表示：「編寫劇本以一些親身經驗去做參考，並從中尋找我想要傳達的訊息。我也取用現代社會中常見且容易忽視的霸凌問題，並述說關於『勇氣』的故事，描述主角心理從無聲求救到獨立反抗的成長過程。」

盧子杰也說：「不管有沒有長大，我們都會遇到很多很挫折的事，卡住的時候，也許會在一些音樂作品或是電影、影集這樣子的作品裡得到抒發，大家看完電影後覺得心裡有得到些什麼，那就好了。」而盧子杰的首次電影配樂在《斑馬魚》上映後得到觀影者稱讚「音樂做得十分細緻」，讓他信心大增。

盧子杰與盧子安。（愛貝克思提供）

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