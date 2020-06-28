美國52歲的保守派共和黨人羅伯特雷根（Robert Regan）即將參與競選密西根州第73區眾議員，但他的女兒23歲的史蒂芬妮（Stephanie Regan）24日卻在社群媒體上發文，請大家不要將選票投給她的父親；這則PO文引起網友熱烈討論，並已在社群媒體上獲得19萬人按讚以及4萬次轉推。

根據《哈芬登郵報》報導，羅伯特育有4名子女，他的其中一個女兒史蒂芬妮卻在推特上發文，「如果您已18歲以上、住在密西根州且敬愛上帝，請不要投票給我爸，告訴所有人。」這條PO文一出立刻引起廣泛討論。羅伯特也在臉書官方競選粉絲團發出聲明，表示自己尊重女兒的言論自由，也不擔心女兒此舉會引響父女之間的關係，還提到自己和女兒之間的溝通管道將永保暢通，孩子隨時都能找他表達自己的意見。

羅伯特表示，他認為女兒的PO文可能與美國近期發生的「反種族歧視」事件有關。因為他和女兒在面對種族歧視、黑人抗爭運動與白人特權等爭議問題上的立場完全不同。他表示女兒認為美國社會仍存在針對黑人與有色人種的歧視，但他則認為黑人在現今社會上，確實有難關要克服，但有困難的其實並不僅限於黑人，就如同他是白人男性基督徒，外界也會因此對他有刻板印象，羅伯特認為每個人都有屬於自己的難關，有色人種的歧視問題並不會「特別」困難。

另外，有網友在史蒂芬妮的發文下留言，詢問她為什麼要在社群媒體上公開喊話，讓大家不要投票給自己的父親？史蒂芬妮則表示，「我不願意再多分享有關他的政見的更多訊息，請您自己去查詢並閱讀和理解就能明白。」

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(中時電子報)