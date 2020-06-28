空勤總隊第一大隊第三隊執行吊掛任務。（空勤總隊第一大隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

一支4人登山隊縱走南三段過程中，郭姓隊員疑似高山症發作，向花蓮縣消防局求援，由空勤總隊直升機飛往海拔3191公尺的馬路巴拉讓山西峰，將人吊掛救出。郭男生命跡象穩定，抵達地面後，轉送往花蓮慈濟醫院救治。

消防局表示，接獲山搜張姓義消轉報，郭姓男子位於馬路巴拉讓山西峰，標高3191公尺，隊友透過電話，指稱郭男高山症狀已有2天，無法進食、四隻無力無法承受裝備重量，然而下降到安全高地還需要3天，時間急迫，恐有生命危險。

據空勤總隊指出，這支由4人組成的登山隊，25日自瑞穗林道入山，登山第3天時，郭姓男子出現無法進食，四肢無力無法背負重物，疑似高山症症狀，因此透過通行友人申請空中支援協助下山。

駐地於花蓮的空勤總隊第一大隊第三隊，由待命飛行機組員及特搜人員共6人，立即前往施救。上午10時13分起飛，於10時35分目視搜尋發現待救者，立即執行吊掛任務，10時41分完成患者吊掛至機艙。

郭男入艙後由特搜人員予以血壓、血氧量檢測，雖體力虛弱，不過生命徵象良好，於11時將患者送至花蓮市國福大橋棒壘球場，轉由消防人員後送醫院。

(中時 )