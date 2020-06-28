圖為刑事局之前破獲的假交友詐欺集團，查扣大筆現金贓款。（胡欣男攝）

刑事局28日指出，「假交友結合假投資」的新興詐騙手法，最近甚囂塵上，詐騙集團常見以香港彩券明牌、操作外匯期貨、投資虛擬貨幣、破解博弈網站後台等名目，吸引民眾投入大筆資金，最後卻用各種藉口拖延出金，或再要求被害人不斷匯出更多費用，最後血本無歸。嘉義一名護士，就因此被騙走百萬元，欲哭無淚。

警政署165反詐騙專線統計表示，今年4月，嘉義張姓女醫護人員在臉書認識自稱為許姓的男子，互加line聊天，經一段時間噓寒問暖，張女逐漸對許男產生信任感，而這名許姓男子見時機成熟，便告知張女他其實是在澳門新濠娛樂公司擔任統計部經理。

許男說，他負責統計每期香港民眾所下注的彩券號碼，再將號碼送到董事會，由董事會審核當期會開出的彩券號碼，他因此聲稱可預先得知中獎號碼，不斷慫恿張女下注，保證只贏不輸，穩賺不賠。

張女經過許男鼓吹游說，同意下注美金1000元，許也打包票保證中獎，獎金高達港幣300萬元。張女匯款隔天，許即告知下注號碼全中，但領獎部分是由公司的財務負責。而財務則以電話通知張女，領獎須先繳交一筆新台幣17萬5000元的「境外稅」。

張女為了領獎，緊急向朋友借錢，將所謂的境外稅金匯到對方指定帳戶。不料匯完境外稅之後，財務又來電通知，表示因張女非香港居民，還得再以新台幣60萬元開立「安全帳戶」才能兌領。

張女開始心生懷疑，但為了領到獎金，還是將錢匯入對方所指定之帳戶。數日後，張女先是接獲自稱香港金管會主任的來電，詢問是否有港幣300萬元的款項要匯入帳號，但是對話語焉不詳，也沒說明獎金到底什麼時候會撥款。

而後張女又接到許男的訊息，竟是要求張女給他新台幣20萬元當作紅包。最終張女還是把這筆所謂的紅包錢匯過去了，但港幣300萬的獎金至今渺無影蹤，才認清這是一場騙局，前後被騙走約台幣100萬。

(中時 )