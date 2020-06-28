新北市議員葉元之今天批評前行政院副院長陳其邁，在擔任副院長期間，就是要等著當時的高雄市長韓國瑜被罷免後，要來選高雄市長，所以就去幫別的縣市，然後對高雄市的產業發展冷眼旁觀，批評陳其邁是「假暖男」。

葉元之指出，陳其邁日前不小心說溜嘴，證明之前中央卡韓。他引述陳其邁說，「過去在中央常常幫桃園、台南、台中解決投資、產業發展問題，看到其他縣市逐漸超越高雄，所以高雄不能等。」

葉元之說，陳其邁講的好像他是一介平民，空有滿腔抱負，卻苦無機會發揮，但其實，他貴為行政院副院長，怎麼不去幫高雄解決投資跟產業發展問題？

葉元之並指出，比如愛情摩天輪的用地問題，前高雄市副市長李四川說過，市府選定了三塊地，都是交通部的地，這些地交通部原本在108年前要開發，要捐52％給市政府，愛情摩天輪就可招標動工，結果交通部遲遲不簽協議書，陳其邁怎麼不去協助解決？

葉元之認為，這就是因為陳其邁等著韓國瑜被罷免後，要來選高雄市長，所以就去幫別的縣市，然後對高雄市的產業發展冷眼旁觀。

(中時 )