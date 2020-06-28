社團法人科丁聯盟協會今年在台中及高雄設立「科丁學堂」，以非營利方式營造學習程式語言環境，28日在太平區崇正寶宮進行台中科丁學堂揭牌儀式，並舉行中部分會長交接典禮，市長盧秀燕特別出席感謝協會與中市學校合作成立校內程式教育社團，她也承諾未來市府會持續推廣程式語言教育，提高學子的科技能力。

盧秀燕表示，讓國民有科技能力，要從小扎根、學會程式語言能力，109學年度台中市有14所學校全年級加入科丁小學計畫，未來會持續推廣資訊教育；很高興科丁聯盟協會與崇正寶宮結合推動科丁教育，讓孩子擁有科技能力，也教導他們道德文化，讓他們走向正道，這就是台中市科丁教育最不同的地方！

「給孩子一個雲端的未來！」科丁聯盟協會理事長劉文堂說明，和學習語言一樣，程式語言更需要不斷練習，為了提供愛好科丁的學童在課餘時間有大量練習，並與同學互相切磋的場所，科丁聯盟協會今年在高雄及台中設立「科丁學堂」；感謝崇正基金會提供場地及華碩基金會提供30部二手筆電，給學童學習進階程式語言的機會。

教育局表示，台中市自106年起推動資訊教育，透過推動行動學習、maker夢想行動教室專車巡迴、舉辦台中市中小學資訊網路應用競賽等，此外市府也引進民間資源，共同推廣程式語言教育，感謝科丁聯盟協會自107年起與台中市學校合作成立校內程式教育社團，鼓勵各校運用學校師資，透過教師研習增能將邏輯思考與程式語言融入課程或社團活動中，培養學生發展新課綱重視的「態度」與「素養」。

(中時 )