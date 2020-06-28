大陸A股今年5月股市小幅下跌，截至6月24日，上證指數6月累計上漲4.46％，月度漲幅創近半年最高水準，同時創下近20年同期漲幅第三高，僅次於2002年的6月及2009年的6月。而提及7月後市，透過大陸《證券時報》旗下數據寶觀察，以過去20年的單月漲跌幅數據分析，6月、7月及10月的上漲機率都達到55％，位居單月漲幅第三。

進一步聚焦過去各行業的7月表現如何？以28個行業過去20年漲跌幅來看，僅有10個行業上漲機率超過50％，其中以電子、交通運輸、通信3個行業上漲機率居首、達到60％。這3個行業的平均漲幅分別為0.46％、0.92％及0.08％。

但如果把時間軸縮短，以近10年數據來看，部分傳統行業在7月表現中脫穎而出，例如農林牧漁、化工及國防軍工3行業上漲機率達到70％。

另外提及食品飲料和醫藥生物行業，通常大陸節假日都會伴隨著「喝酒吃藥」為主的消費股行情。截至6月24日，申萬醫藥生物指數漲幅位居各行業首位，超過14％；而食品飲料指數月漲幅也超過了7％。而歷年端午節都在7月之前，今年更是緊鄰7月，可認為是「喝酒吃藥」行情提前到來，這也是導致過往食品飲料、醫藥生物板塊7月表現一般的原因之一。

(旺報 )