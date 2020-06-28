全球新冠肺炎疫情嚴峻，歐盟仍預定7月1日起重開邊境，歐盟常駐代表委員會（COREPER）26日初步擬定第一波准許入境的「安全國家名單」，共18國入榜，美、俄、巴西等風險仍高的國家未被納入，台灣也不在名單內，大陸則仍有機會入榜。

這個名單讓網友傻眼了，直呼幾個月前台灣才捐了很多口罩給歐洲，然後講著台灣Can help，一堆人就高潮到不能自已，還說什麼「世界要站在台灣這裡」、「國際的情勢和風向已經變了」這種話，結果現在幾個月過去了WHA不讓台灣進來，歐盟、日本也沒開放台灣，反倒是大陸還被歐盟列入有條件開放，某些鄉民的幻想，馬上被打了一巴掌。這個口罩外交看到現在，台灣有拿到什麼好處嗎？

PTT網友討論。(圖/翻攝 PTT)

發文引來網友回應，表示「大內宣民進黨政績」、「覺青高潮」、「閹黨當初不顧與論捐口罩，被歐洲當白癡，這不早就說過了」、「大內宣民調新高，這就是成功」、「倒是好奇開放有什麼好處嗎？他們自己疫情還是沒有控制好耶？」、「台灣就是工具人…」。

PTT網友討論。(圖/翻攝 PTT)

(中時電子報)