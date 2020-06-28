5G開台大戰開打，台灣大哥大稍早宣布，於6月30日舉行5G開台記者會，以打破傳統與展現創意的全新姿態，迎接這場劃時代的科技革命。這是繼遠傳宣布7月3日5G開台之後，第二家宣布開台的業者，至於老大哥中華電信則尚未宣布。

5G開台大戰開打，電信三雄中華電信、遠傳電信及台灣大哥大陸續取得5G特許執照，開台迫在眉睫。原本遠傳計畫，讓「老大哥」台灣大哥大先開台後再開台，不過中華電遲未宣布，遠傳索性不等了，直接宣布7月3日開台。

根據遠傳規劃，7月3日在遠企購物中心The Mall 3樓天碟廣場舉行開賣記者會，並一改過去形式，透過網路邀請全台消費者大家一起來。現場將與遠傳北中南門市、和7大百貨體驗館進行全台大連線互動，透過連續80MHz頻寬充分發揮5G高頻寬、低延遲、大連結的特性，將最優質、高效率的全網頭等體驗於各點展示。

就在遠傳敲定何時開台，大家「搬椅子」在等中華電信宣布後，台灣大今天宣布，6月30日搶先開台。不過，台灣大敲定的時間是中午1點半到2點半間，是否「禮讓」中華電在上午開台，頗有玄機，預料中華電將在明天宣布5G開台確定時間。

台灣大表示，5G發展策略超前部署，攜手產業界頂尖盟友，共組全台最大智慧應用5G生態系，以最堅強的實力與資源，和我們所有團隊一起共創未來，並推出垂直整合的多元創新服務，讓每一位5G世代用戶的無限可能，具體實現。

(中時 )