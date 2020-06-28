網友留言要求立法嚴懲施暴者。(取自臉書)

台南傳出一名4歲女童雙腳燙傷逾2周，因傷口持續惡化，導致無法走路，親人將女童送醫治療，並在臉書怒PO照指控父母，警方目前已介入調查。許多網友看到照片後紛紛炸鍋，希望政府能立法嚴懲虐童者，甚至還有人質疑司法已死，需要以私刑正義來處理此事。

昨(27日)晚女童外婆與女童繼父為了小孩管教問題引發口角，繼父報案後，警方到場處理，發現女童燙傷，遂進一步展開調查，雖然家屬供稱是女童家中戲水燙傷，但警方仍認為女童雙親疏忽照顧，將女童送醫並請來社會局調查。社會局初步了解狀況後，也立即依法安置女童。

有不少網友把這則新聞分享到臉書社團《台南爆料公社》，看到照片的網友們表示，「如過社會局可多注重點這個就好了，孩子救出了那個小嬰兒呢」、「立法委員們!請將殘害、施暴幼童嬰兒者，處以重罪好嗎？....你們看了照片不會生氣難過嗎」、「支持虐童致死唯一死刑，虐童重傷有期徒刑20年以上褫奪公權」。

另外，根據《ETtoday新聞雲》報導，考量到此事已引起公憤，警方呼籲事情真相釐清前，請民眾不要糾眾進行「私刑正義」。對此網友們則回應，「如果司法正義，還有需要私刑正義存在嗎」、「如果法律可以讓人民信任，何需有私法正義？如果這種人沒犯傷天害理的事，就不要怕會被私法正義」、「要是司法給不了正義，那就私刑給女孩正義」。

(中時電子報)