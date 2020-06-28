苗栗市公共造產納骨堂興建工程28日破土，規畫2萬5000個堂位，預計2021年底完工啟用。（何冠嫻攝）

苗栗市公所為免鄉親祭祖舟車勞頓，自籌1億6000多萬元，興建苗栗市公共造產納骨堂，規畫2萬5000個堂位、設置神主牌區，28日辦理破土典禮，將打造「優質生命園區」，預計明年底完工啟用。

28日立法委員徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人，以及縣議員湯維岳、鄭碧玉、楊明燁、許櫻萍、徐筱菁、代表會副主席楊喬安及地方代表持鏟破土。

邱鎮軍表示，興建納骨堂為競選政見之一，極力推動為了讓市民無須將往生親人送至他鄉存放，追思親人也不須異地奔波，更不必負擔高昂塔位費用，減輕市民辦理親人身後事的負擔。

苗栗市公共造產納骨堂工程選定選第三公墓處，土地面積0.979公頃，打造2層樓建築，以「輝歸本源、合掌自在」的設計理念，外觀融合人文藝術典藏館概念，興建莊嚴、明淨的納骨堂。

徐耀昌表示，苗栗縣約有70％的往生者火化後進納骨塔，屆時苗栗市納骨堂完工後，將讓市民就近追思先人。邱鎮軍指出，苗栗市納骨堂將建置2萬5000個堂位，第一期設有1萬2500個堂位，分屬不同宗教，讓不同信仰市民有多元選擇。

公所說明，納骨堂因應大家族需求，將設有神主牌區，戶外也將種植樹木花草，打造「優質生命園區」，給先人有最後的歸宿，並讓親人追思時有莊嚴、明淨場所。

苗栗市公共造產納骨堂興建工程破土典禮

(中時 )