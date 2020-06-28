中國國際經濟交流中心副理事長、重慶市原市長黃奇帆近日在中宏國研研究院論壇上解讀大陸房地產指出，大陸人均住房面積50平方公尺，年建設量17億平方公尺，實際上已經是達到大陸房地產行業的天花板。

據新浪財經引述黃奇帆說，哪怕中央政府不說，房子是用來住的，禁止房地產炒作，市場規則也會推動識時務的房產商的產量從一年生產17億，過個3、5年降到15億、14億，而不是每年總是35％、50％往上增長。

黃奇帆還提到房地產行業中的「二八原則」，大陸一年17億平方公尺差不多10幾兆元人民幣的銷售值，80％被大陸前10的房地產企業包攬，如果現在是搞了10年的房產公司，應該見好就收，把已建成的房產以好價格賣掉，轉戰別的地方。如果是前100位的房產公司，則需要轉型工作方法。

黃奇帆更強調，新建住房的的重點地區應在3個熱點，包含長三角、珠三角、京津冀、成渝或長沙武漢。他說幾大城市群大都市圈，超級大城市的城市圈的房產還有價值，一般地方別去碰，讓當地的小房產公司處理就行了，跨地區的去運作毫無意義。

(旺報 )