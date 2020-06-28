中國信託除了響應政府防疫紓困，今日正式在各大電視臺及社群平臺推出「家•如常」品牌形象影片，並獲得加拿大眾議院議員 Michael Cooper及日本副首相麻生太郎等國際友人授權，引述他們肯定臺灣防疫的談話，同時記錄臺灣民眾在日常生活中對抗疫情的樣貌，傳達「家在一起，就有希望」的感動。

2020年至今，全球面臨前所未有的衝擊，新冠肺炎改變你我熟悉的生活模式，但臺灣亮眼的防疫表現，激發出臺灣人塵封已久的團結與自信。

中國信託「家•如常」品牌形象影片以尋常的一日為起點，在臺灣的學生依舊能正常上學、肚子餓了依然能上餐館，對照國外各國受疫情影響不再尋常的生活，彰顯全民齊心防疫，使日常生活更加珍貴，而這樣堅毅不拔的精神，源自於臺灣過去幾十年來，早已習慣獨自卻堅強地面對國際困境，影片以今昔交錯方式，重現當年退出聯合國、與美國斷交及對抗SARS等重大歷史衝擊。

影片重新回顧珍貴的歷史新聞畫面，更搭景重現1970年代臺灣民眾生活實境，透過前臺視新聞主播盛竹如先生、時任總統府簡任秘書暨行政院新聞局副局長宋楚瑜先生的聲音，帶領觀眾回到過去的記憶，呈現50年來臺灣屢遭國際社會漠視，卻仍善盡地球公民責任，與世界如同一家人的情感。

這段時間臺灣的防疫成效多次被國際友人提及，中國信託特別聯繫加拿大眾議院議員 Michael Cooper及日本副首相麻生太郎等國際友人，獲得授權引述他們談話以表達對臺灣的肯定。除了國際政要，影片中也呈現計程車司機、小吃店老闆為生計打拚，與透過視訊問候海外親友的身影，強調臺灣人不畏艱難、守護家園，正是We are family 品牌精神的展現。

配合中國信託「家•如常」品牌形象影片完整呈現，Home Run Taiwan臉書粉絲團鼓勵網友留言，寫下防疫期間的心情故事，向家人、防疫英雄表達感謝之意，亦可以留下防疫期間的點滴感受，粉絲團將集結所有粉絲的心意，精選留言溫柔呈現。

(中時 )