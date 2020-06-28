霹靂小組丟擲震撼彈。（警方提供／吳敏菁彰化傳真）

霹靂小組攻堅。（警方提供／吳敏菁彰化傳真）

霹靂小組攻堅

李嫌涉及持槍恐嚇，台中市第二警分局循線，今天凌晨3點到彰化和美李嫌藏身的鐵皮屋外蒐證，和李嫌爆發肢體衝突，混亂中李嫌槍枝走火，小隊長中彈，李嫌逃逸，彰化出動霹靂小組，和美警分局長、副局長等也到場坐鎮，對峙4小時，最後霹靂小組丟擲震撼彈，衝進鐵皮屋逮人，查獲2把改造手槍及子彈、半成品等，台中警將李嫌依恐嚇、槍砲罪嫌偵辦。

警方調查，43歲李嫌的女友和另名男子有感情糾紛，李嫌23日到男子台中服飾店要算帳，沒碰上，亮出手槍嗆聲小心一點，店內人都嚇壞，台中市第二警分局接獲報案後，偵查隊小隊長劉承學、偵查佐楊中勝研判李嫌應該在端午節應該躲回和美鐵皮屋處藏匿，前往蒐證，好向檢方聲請搜索票。

兩警正在鐵皮屋外拍攝，李嫌透過監視器，發現有人跟蹤，持槍奪門而出，和警方爆發肢體衝突，偵查隊小隊長劉承學本已制伏李嫌，李嫌的槍枝卻瞬間走火，劉承學左肩中彈鮮血直流，偵查佐楊中勝緊急帶著劉就醫，李趁隙逃回鐵皮屋。

彰化、台中馬上大陣仗動員部署50名警力，並不斷喊話要李棄械投降，李拒捕，回嗆「誰過來，我就開槍」，警方不敢大意，僵持4個多小時。

李嫌也等得不耐煩，一度高舉改造手機，到門口探望，彰化警方霹靂小組隨即丟擲震撼彈，先聲奪人，隨即一湧而上衝進去，李嫌被持盾攻堅的霹靂小組給制伏。

警方共查獲2把改造手槍、一把手槍半成品、38發改造子彈、23發彈殼、砂輪機、鑽孔機等改造工具，依恐嚇、槍砲罪移送偵辦。

(中時 )