和平島三府王爺王船8月1日將自正濱漁港出發，延續200多年海上祈福傳統。（尹德根提供／許家寧基隆傳真）

基隆和平島200多年的社靈廟，為當地居民信仰中心，隨著疫情趨緩，決定今年續辦王船海上遊江祭典，預計將於8月1日登場，王船將從和平島正濱漁港出發，率領漁船在基隆沿岸遊港繞境，保佑漁民海上作業平安豐收，祈求疫情早日停息。

文史工作者尹德根表示，王爺是海濱漁民最常供奉的神靈之一，有別於東港有燒王船祭典，和平島社靈廟的三府王爺王船為一年一度的常祀性質，且不燒不送，平時王船於廟內供奉，在祭典期間則成為王爺出巡遊江、巡海的交通工具。

尹德根說，這項祭典已經有230多年歷史，早年曾因故中斷，2010年起才恢復海上遊江傳統早年曾因故中斷，今年的王船海上游江活動將於從和平島正濱漁港出發，沿途經碧沙漁港、外木山，下午從基隆港小艇碼頭上岸，前往護國城隍廟作客後，再返回社靈廟。

今年因疫情關係，王船在基隆港內將無法上演「郵輪會王船」戲碼，王船將率領船隊遊港遶境，沿途在海上拋撒金紙、三牲祭品，祈求平安，想體驗遊江祭典的民眾，即日起可洽詢基隆市平寮社區發展協會，另遵守相關政府防疫措施，報名時須登記相關資料。

(中時 )