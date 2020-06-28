民進黨高雄市議員高閔琳在臉書上說「屈原是楚國人不是中國人，屈原是楚獨份子」引發網友批評。前立委蔡正元酸高閔琳是台大昆蟲系畢業，比較懂昆蟲的歷史是可以理解，「但也不能用昆蟲的歷史來理解人的歷史。」

蔡正元解釋，「中國」一詞有兩個含義，在漢朝之前「中國」僅指河南一帶的中國古都，但漢朝司馬遷的《史記》已用「中國」一詞描述大漢帝國的領土。從此以後「中國」就成為主權領土的稱呼，中國土地上出現的各種國家組織都通稱「中國」，許多非漢族建立的國家組織，例如元朝的忽必烈和清朝的康熙，雖然他們的國號不叫「中國」，但對外都自稱是「中國皇帝」。

蔡正元指出，中國每個時代的的國家組織形式都不同，周朝採分權的封建制 最大的官叫「天子」，有趣的是「周天子」也自稱「周王」。「周王」分封了一百多個「諸侯國」，因為「周天子」認為他統治的領土要稱作「天下」，「諸侯」所管轄的領地要稱作「國」，其實只是現代語言中的「邦」。

蔡正元接著解釋，周王國底下的「眾諸侯國」，剛開始只敢自稱「公」的稱號，但後來周王的統治能力差了，無法維持國家秩序，這些諸侯國雖然還尊稱周王為「天子」，卻紛紛以大吃小互相併吞，一百多個諸侯國只剩下「戰國七雄」，都紛紛自稱「王」起來，也頂多只敢自稱「霸王」，不敢自稱「天子」。

而楚國的愛「國」忠臣屈原，憂心的是楚國會被秦國併吞，不是憂心楚國會被「周天子」併吞，蔡正元舉例，就像美國「內華達州」憂心被「加利福尼亞州」併吞，不是害怕被「美國」併吞，楚國雖稱「國」，只是「諸侯國」，其實是一個勢力比較大的「邦」，既非「主權獨立國家」，也不能稱為「楚朝」，更不能說屈原是「楚獨份子」，因為楚王從來沒有想要推翻「周天子」，也沒有想要脫離「周天下」。

蔡正元說，因此不能說楚國人不是周朝人，也不能說楚國人是楚朝人，楚國人不是中國人，只能說，楚國人不是秦國人。蔡正元諷刺高閔琳，跟大部分台獨份子一樣，既不懂台灣歷史，更不懂中國歷史。

(中時 )