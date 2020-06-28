國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日受訪表示，希望未來能爭取2030亞運在高雄，但被質疑亞運報名期限已經在4月時就截止。對此，李眉蓁昨晚開直播表示，「自己資料查證不周，我錯了，團隊會檢討」，網友紛紛在直播留言，「加油，希望高雄藍天再現」。

李眉蓁先前表示，高雄2009年辦完世大運後，高雄就沒有甚麼賽事了，她覺得非常可惜，希望未來大型賽事能在高雄，包括未來爭取2025世大運，「2030亞運在高雄」，提升高雄國際能見度。但申辦亞運的期限，早在4月就截止了，引來批評聲浪。

對此， 李眉蓁27日晚間透過臉書直播透露自己在鍛鍊身體，並就前一天爭取亞運的政見爭議道歉，她說，「資料查證不周，團隊應該要檢討，越級打怪馬上就受到教訓了」，並坦言，「自己先前市議員是3連霸，但是是第一次選市長，她也拜託團隊未來多加油、成長。她認為，這次的錯誤是改革、成長的必經之路，她也很高興，對方陣營有注意到自己的政見，來糾正自己」。

網友在李眉蓁臉書留言加油。（圖/翻攝 李眉蓁臉書）

網友也紛紛在直播留言，「加油，希望高雄藍天再現」、「眉蓁加油，請堅持下去」、「祝妳當選」。

(中時電子報)