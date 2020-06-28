澳洲一名34歲的牙醫納迪（HarshwardhanNarde）得知前女友瑞迪（Preethi Reddy）準備嫁做人妻，竟將她殺害後塞到行李箱內，之後再自撞卡車身亡。

根據英國《每日郵報》報導，事發於2019年3月，納迪與瑞迪交往4年期間分分合合，雖然最後還是分手收場，但他們仍在澳洲北部共同參與了一場牙醫會議，會議結束後，納迪找了瑞迪到飯店聊聊天，因為再過不久，瑞迪即將嫁給現任男友，這讓納迪內心相當難過，並試圖挽回，他還曾多次向朋友透露「自己這輩子最愛的還是瑞迪」。

瑞迪答應了納迪的邀約，且赴約前他還打電話給父親表示「這是最後一次見納迪，並將所有一切都說清楚，而且也會告訴未婚夫她很愛他」沒想到她進入納迪的房內後就再也沒出來，之後納迪就在高速公路上駕車自撞小客車，連人帶車被燒成一團火球慘死，之後警方展開調查，發現案情不單純，加上瑞迪的家人也連繫不上她，經警方尋找，竟在一台轎車的後車廂內發現一個行李箱，而瑞迪就被凹折在內，全身都是刀傷。

警方調閱監視器發現，納迪疑似在飯店房間內將瑞迪殺害後，便若無其事到商場用餐，之後買了一個大行李箱回到房間內，將瑞迪塞進行李箱內丟棄，再駕車自撞卡車。

瑞迪的家人得知後相當悲痛，警方也表示納迪在犯案後還能冷靜吃飯、買行李箱，心態相當恐怖，令人髮指，但如今2人都已死亡，也無從追究。

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(中時電子報)