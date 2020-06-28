駁火畫面曝光！台中2警中槍 霹靂小組怒逮嫌犯（警方提供）

李乙呈辦過多次展覽，是相當知名的更生人書法大師。（摘自臉書）

今天凌晨彰化縣和美鎮，傳出一名李姓男子持改造槍遭2名台中警查緝，衝突中造成一警肩部中彈槍擊貫穿、1警右手肘擦傷，之後李男被霹靂小組攻堅逮捕歸案，現在傳出，李男竟是鼎鼎有名的更生人書法大師李已呈。

李乙呈2018年在彰化縣立美術館展出「墨契傳神~李乙呈書法多媒材創作展」，南投地檢署還特別發出新聞稿介紹。

新聞稿指出，李乙呈僅國小畢業，因年少迷失而鋃鐺入獄，服刑期間因緣際會下跟隨國寶級書法大師周良敦老師學習書法，透過每日一字的堅持鍛鍊，由行書出發融入隸書與草書的創作元素，自創書畫合一的多元書法創作，結合傳統與創新自成一格。

李乙呈的書法擅長於濃淡墨色及色彩的運用，將黑白分明的字體遊走於色彩之間，讓人有著「遠看似潑墨，近看卻成書」的意象，並善於運用拓本技巧，增添書法的古雅之美。除了書法創作，李乙呈也利用多元創作將藝術與生活結合，使書法融入藝品之中。以大地自然形象為師，運用木雕技法親手打造，將創意與書法藝術與生活結合，展現其獨特風格、更受到社會各界人士喜愛及掌聲。

在李乙呈出監後，一邊從事廚師工作，閒暇之餘則勤練書法，並開始舉辦無數次展覽，也在南投更生保護會的協助下，辦理更生美展，如今已是脫胎換骨的書法大師。

(中時電子報)