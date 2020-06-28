雨彈來襲！氣象局：雙北等4縣市大雷雨訊息、宜花大雨特報 15:152020/06/28 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙北等六縣市有大雨特報。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局針對6縣市發布大雨特報。（中央氣象局） (更新15:40)中央氣象局針對4縣市發布大雷雨訊息，台北市、新北市、桃園市、新竹縣對流發展旺盛，還會有打雷、閃電與劇烈降雨等現象發生，將持續到16:30為止。 中央氣象局在下午3點針對6縣市發布大雨特報，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 (中時電子報) #發布 #6縣市 #大雨特報 #強降雨 #來襲 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北高溫來襲「橙燈」警報 「3保5裝備」防熱機制開啟 14:422020/06/24 社會 強降雨來了！氣象局發布4縣市大雨特報 16:152020/06/24 生活 陸公布釣魚台附近海底名稱 日本：強烈抗議 17:492020/06/25 國際 雨勢擴大！ 雙北防雷雨彈狂炸 17縣市豪大雨特報 13:032020/06/26 生活 雨用倒的！大台北3地區1級淹水警戒 15:132020/06/26 生活 北市暴雨再升級！氣象局發布17縣市豪雨特報 19:082020/06/26 生活 挨轟失言 林佳龍願修正說法 04:102020/06/27 社會新聞 「樹癌」來襲 金門全面備戰 10:312020/06/27 寶島 雷雨彈又來炸了！13縣市大雨特報 15:062020/06/27 生活 各縣市防疫不鬆懈 全台公廁加強消毒 04:102020/06/28 生活新聞 生活熱門新聞 因為一件事！美女醫節目驚爆：陳時中在醫界評價非常低 - 時事 歐日解封名單沒有台灣！網：口罩外交變笑話 - 生活 狂投「62封履歷」都沒回覆 網一看科系：今年超難 - 生活 報復性出遊有多可怕 好市多這一幕讓千人傻了：難怪全家敢... - 生活 71年育達改名「普林思頓」周偉航：董事真是聰明的XX人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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