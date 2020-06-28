氣象局針對6縣市發布大雨特報。（中央氣象局）

(更新15:40)中央氣象局針對4縣市發布大雷雨訊息，台北市、新北市、桃園市、新竹縣對流發展旺盛，還會有打雷、閃電與劇烈降雨等現象發生，將持續到16:30為止。

中央氣象局在下午3點針對6縣市發布大雨特報，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

(中時電子報)