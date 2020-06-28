巴拿馬名人堂拳擊手杜藍(Roberto Duran)不幸染上新冠肺炎，他今年剛滿69歲，兒子羅賓上周在IG以西語表示：「他仍在觀察中，但症狀不嚴重且不需要呼吸器，他的肺也沒事。我們相信他可以度過難關。」

杜藍西語綽號「Manos de Piedra」(石之拳)，是職業生涯出陣超過百場的猛將，從16歲打到50歲，累積103勝16敗、70KO。杜藍1978年成為囊括WBA、WBC兩大聯盟輕量級的「無庸置疑冠軍」，《美聯社》評選為上世紀最強輕量級拳手，是巴拿馬的民族英雄。

2016年上映的電影《光榮擂台》就是描述杜藍的傳奇故事，影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)飾演杜藍的恩師Ray Arcel，他是一位訓練出20位世界拳王的傳奇教練。電影的英文名稱即是「石之拳」(Hands of Stone)。

巴拿馬累積超過3萬人感染新冠肺炎，592人死亡，超過1.5萬人康復。

(中時電子報)