警方表示，站區外圍有劃設紅線，為禁止停車路段，可依違停開單告發。（張毓翎攝）

有網友在臉書社團「朴子民意觀察站」PO出違停車輛占滿了轉運站的畫面。（摘自朴子民意觀察站臉書）

朴子轉運站臉書PO出當天車輛停在站區的照片，呼籲民眾切勿違停，以免受罰。（摘自朴子轉運站臉書）

嘉義縣剛完工的「朴子轉運站」竟變成夜市停車場？朴子轉運站將於7月1日啟用，目前嘉義客運BRT公車已進駐停靠，由於轉運站位於朴子夜市的出入口，昨日適逢端午連假，人潮擠爆夜市，不少駕駛逕自把車輛停在車道、月台，影響公車進出及乘客上下車。縣府建設處表示，會與警方協調開罰共識，呼籲民眾勿貪圖一時便而吃上罰單。

朴子夜市只有周六開，是當地唯一的夜市，連假期間，外地遊客增加，有些駕駛看別人停進轉運站，就在後面跟著隨便停，還有人大剌剌停在月台，路過民眾直呼「實在太扯了」，指逛夜市的人群、違停車輛、乘客及公車統統擠在站區內、外，妨礙公車停靠，也造成乘客上下車的不便，夜間視線不佳，容易發生危險。

朴子轉運站為簡易轉運站，配置7席公車席位，牆面融入朴子配天宮紅白花意象，未來還有便利商店進駐，為市容帶來新氣象，7月1日共計20條客運路線配合啟用，調整部分行駛路線及站點，方便民眾前往高鐵嘉義站、長庚醫院及鄰近嘉義市、台南市等地區。

警方表示，站區外圍有劃設紅線，為禁止停車路段，可依違停開單告發。建設處指出，近日已在車道附近設置警告牌，提醒民眾除大客車以外，其他車輛禁止進入，另外，有鑑於每周六可能常有違規停車情形，下周將與警方協調，達成站區內開罰共識。

(中時 )