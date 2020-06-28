高雄市議會已故第三屆議長許崑源昨舉辦告別式，名嘴羅友志參加後有感而發表示，國民黨連這樣場合都有一堆人要缺席，證明這個黨的「團結」，只是空談。然而，這番言論卻引來批評，對此，羅友志回擊「國民黨就是有這些無知瞎挺的人，才會變媽寶黨」。

羅友志昨參加完許崑源議長告別式，他說進入會場後，以為會看到國民黨僅有的力量，包括立院黨團跟縣市長。他說縣市長要顧地方，行程忙不過來無話可說，可是立法委員，已經休會一個禮拜，又是禮拜六公祭，「你們是在忙什麼？」他直言，「國民黨，連這樣場合都有一堆人要缺席，證明這個黨的『團結』，只是空談」。

這番言論引來許多議論！羅友志稍早貼出收到的批評，包括「勞師動眾就是團結嗎？」、「出席是作秀！」、「到了要跟你報到嗎？」他直言，國民黨就是有這些無知瞎挺的人，才會變「媽寶黨」的！講不得、罵不得，說兩句就惱羞成怒、見笑轉生氣。

網友則認為「國民黨早就已走入歷史了，以後也永遠不會再執政」、「表面功夫戰力爆棚，面對政敵束手無策，國民黨目前最佳註解」、「連出席這點小事都做不到，談什麼團結？」、「反正就是一群在自己的小圈圈搞事」、「國民黨還存在嗎？我覺得他已經被寫入歷史了」、「正確來說，是連『秀一場團結的心』都沒有，這才是悲哀」。

(中時電子報)