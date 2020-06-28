不少老舊大樓外牆磁磚鬆動脫落，影響行人及用路人安全，推動都更有其必要性。（陳育賢攝）

新竹市東區「交大華廈社區」因屋齡超過20年，面臨外牆老化問題，248位居民組成公寓大廈管委會，歷經4年獲內政部核定2000餘萬元補助拉皮，近日再經「新竹市都市更新及爭議處理審議會」審議通過，預計9月動工，成功創下竹竹苗區住戶自主都市更新成案首例。

市府都發處長許志瑞指出，為鼓勵新竹市民外牆拉皮、增設無障礙電梯、改善外部環境，市府特別成立自主都更輔導團隊，推動「新竹市老宅變身─舊城再生」計畫，積極輔導社區爭取中央經費輔助。

補助項目包含外牆拉皮（含空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除費用）、騎樓整平或門廊修繕、植栽綠美化、街道家具設施、維護公共安全必要公用設備修繕及更新、增設或改善無障礙設施、提高建物耐震能力等。

他表示，推動都更最困難之處，在於住戶意見難以統合，但「交大華廈社區」案能成立，背後最大功臣正是社區熱心的婆婆媽媽，他們自2016年起密集與市府輔導團隊磋商，在市府協助下，2017年爭取到內政部補助規畫設計費201萬元，請專業建築師協助規畫，最終正式核定得到2000萬補助。

都發處表示，108年8月14日，「交大華廈社區」是於2019年8月獲內政部補助工程款約2061萬元，再於今年6月經「新竹市都市更新及爭議處理審議會」審議通過，待核定發布實施後，就能啟動施工，讓社區住戶能有安全舒適的居住品質。

許志瑞說，新竹市屋齡達20年以上的住宅達5萬餘戶以上，面對建物無障礙環境改善、外牆老化、磁磚剝落公共安全問題，鼓勵民眾積極關心社區環境整建維護，成立更新會與申請相關補助，逐步改建家園。

相關資訊可至新竹市政府都市發展處官網https：／／urban.hccg.gov.tw／ch／index.jsp瀏覽。

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