基隆百餘名志工接力清出海廢垃圾，盼讓環保意識向下紮根。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

「動手愛台灣」海報岩淨灘活動，1天清出近1800斤海廢。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆八斗子海豹岩，因外觀很像海豹，成為新興熱門的旅遊景點，大批浮球、寶特瓶等海漂垃圾，基隆市長林右昌今天與百餘名志工一起「動手愛台灣」，接力運出一包包垃圾，一天下來清出近1800公斤海廢垃圾，盼讓生態意識向下紮根。

林右昌表示，市府這幾年重視海岸保育工作，陸續推動基隆嶼島礁磯釣證、以及與漁會及漁民合作畫設潮境保育區，作為各縣市精進學習案例；東北角、和平島周邊水域近年因海流緣故，沿岸海漂垃圾情況嚴重，引起志工團體發起淨灘運動。

林右昌感謝民眾利用端午假期淨灘，這代表環境意識不斷提升，關心生態保育，有大家的力量，市府可向前做更艱難的事，這對台灣或基隆整體環境及生態意識會有更大助益，把觀念與意識扎根下一代，讓孩子更有觀念與行動力。

日前傳出有大媽爬上「海豹岩」自拍，讓發起「動手愛台灣」的環保志工陳信助直呼母湯！林右昌也說，大家來到自然地質景觀，應該避免觸摸，造成岩石磨損破壞，站在一旁留影和更多人分享，這也是善待大自然的最好方式。

(中時 )