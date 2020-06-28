總是花錢如流水、守不了財嗎？可能是選錯錢包害的，根據多項國外研究發現，特定的顏色可能會影響思考、增加支出，因此當這類物品或顏色出現在錢包，小心不知不覺讓你花錢如流水！

美國羅徹斯特大學一項研究發現，紅色會提高受試者壓力、阻礙思考；美國維吉尼亞大學的研究也指出，當網拍網站的背景色用紅色時，比起藍色更能讓消費者掏錢，因此建議盡量不要用紅色的錢包，錢包裡也不要放紅色的物品。

《早安健康》報導，美國精神科醫師David Krueger曾進行一項研究發現，使用信用卡大約會增加23％的支出，日本投資理財專家午堂登紀雄說，錢包裡同時放越多張信用卡，可能花越多，他建議改成用現金支付，較能避免衝動購物。

至於在錢包裡放甚麼最能幫助省錢？根據臨床心理學家布拉德利克朗茲的研究，在錢包中放雙親、或是能引起回憶的懷舊照片最有助於存錢，因為懷舊物品可以刺激與該照片的相關記憶，進而影響潛在價值觀，較容易有想儲蓄的行為。

(中時電子報)